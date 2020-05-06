توقيف شخصين نشلا مواطنة في الحوش صور

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 3/5/2020، ادعت إحدى المواطنات لدى مخفر المخيمات في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام شخصين في منطقة الحوش – صور بنشل محفظتها التي تحوي مبلغا من المال وهاتفها الخلوي.

نتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف المشتبه بهما، وهما كل من اللبنانيين:

– ع. ع. (مواليد عام 1991)

– ا. ق. (مواليد عام 2004)

وبالتحقيق معهما من قبل المخفر المذكور، اعترفا بإقدامهما على عملية النشل، وبصرف المبلغ المالي الذي كان بداخل المحفظة ثم عمدا الى رميها.

وقد تعرفت عليهما المدعية واتخذت في حقهما صفة الادعاء الشخصي، وجرى تسليمها هاتفها الخلوي.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة (ع. ع.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما الحضور إلى مخفر المخيمات الكائن في محلة الحوش – صور أو الاتصال على الرقم 741474/07، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام