مصلحة الليطاني تابعت واقع ادارة النفايات السائلة في المنشآت الصناعية

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، “ان فرق المراقبة التابعة لها قامت بالكشف على مخارج النفايات السائلة في بعض المنشآت الصناعية في قضاء زحلة، بهدف التثبت من طبيعة نفاياتها السائلة الخارجة الى المسطحات المائية الطبيعية، خصوصا وان هذه المنشآت كانت قد تعهدت امام القضاء والادارات المعنية بانشاء وحدات معالجة لنفاياتها السائلة. وفي ما يلي المنشآت التي تم الكشف على وحدات المعالجة فيها:

1- شركة سيكومو: وحدة المعالجة تعمل لحظة الوصول مع اعادة استخدام المياه المعالجة في العملية الصناعية. تبين وجود تسرب طفيف من المياه الصناعية المعالجة الى المسطحات المائية الطبيعية.

2- شركة جودي لبنان: وحدة المعالجة تعمل لحظة الوصول. المياه المعالجة تخرج الى المسطحات المائية الطبيعية.

3- البان واجبان حجار: وحدة المعالجة رهن المتابعة من قبل الخبيرة مي مسعود المكلفة من جانب محكمة جزاء زحلة. تم اخذ العينات منها سابقا وباشراف الخبيرة الى مختبرات الجامعة الاميركية في بيروت للوقوف على طبيعة عمل المحطة.

4- لوريجين: وحدة المعالجة تعمل لحظة الوصول. المياه المعالجة تخرج مباشرة الى نهر الليطاني.

5- طيبة فودز: وحدة المعالجة متوقفة عن العمل لحظة الوصول، وتبين وجود قناة اسمنتية ظاهرة بمحاذاة المحطة يتم فيها تسريب مياه صناعية دون معالجة الى الريكار النهائي والذي يصب في نهر الليطاني.

6- كونسروة تعنايل: وحدة المعالجة لا تعمل لحظة الوصول حيث ان مصنع الشركة متوقف عن العمل، وبعد الاتصال بمالك الشركة افاد ان الاقفال قسري وموقت وان الشركة ستعاود نشاطها الصناعي في الاسابيع المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام