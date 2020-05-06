جمعية مستوردي السيارات الجديدة تمنت الموافقة على اعادة فتح كاراجاتها من الاثنين الى الجمعة

أصدرت جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان (AIA)، البيان الآتي: “بالاشارة الى الاستثناءات المقررة خلال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التعبئة العامة، وحرصا منها على سلامة المواطنين وتطبيقا لقانون حماية المستهلك،

وبما ان اعضاءها ممثلون لمصانع السيارات الجديدة التي تلزمهم بتطبيق كفالة ما بعد البيع وباجراء الصيانة الدورية للسيارات الجديدة المباعة، وبتنفيذ حملات الاسترداد Recall Campaign من اجل اصلاح بعض العيوب،

فانها تلتمس من مجلس الاعلى للدفاع الموافقة على اعادة فتح كاراجاتها لتأمين خدمة صيانة وتصليح هذه السيارات، وذلك من يوم الاثنين الى يوم الجمعة ضمنا من كل اسبوع، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة من بعد الظهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام