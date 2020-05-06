وزارة الصحة تعلن 9 اصابات جديدة: 2 بين المقيمين و7 بين الوافدين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2020 - 14:20

وزارة الصحة تعلن 9 اصابات جديدة: 2 بين المقيمين و7 بين الوافدين

منذ 29 mins 6 May، 2020
وزارة الصحة العامة
لبنان

أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي عن فيروس كورونا وجاء فيه:

التقرير اليومي 6 ايار

المصدر: موقع المنار

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