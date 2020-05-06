دار الفتوى: فتح المساجد لاداء صلاة الجمعة ابتداء من 8 أيار مع اجراءات وقائية

أعلنت دار الفتوى عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة في هذه المرحلة فقط، ابتداء من 8 أيار الحالي، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل، وسيستمر فتح المساجد تدريجيا لبقية الصلوات بناء على المعطيات والمشاورات التي يتم التداول فيها بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتين في المناطق وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي مع الأطباء من أهل الاختصاص الخبراء حول جائحة كورونا، واطلعت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية وزارة الداخلية والبلديات على الإجراءات الوقائية التي ستعتمدها لتوجيه المصلين بوضع الضوابط والشروط الصحية المعتمدة من أهل الاختصاص الطبي التي ينبغي التقيد بها لأداء صلاة الجمعة في المساجد في ظل جائحة الكورونا.

1- الوضوء في المنزل.

2- اعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد.

3- منع حضور المصابين بأمراض مزمنة ومن تظهر عليه عوارض مرضية ( حرارة، ضيق في التنفس، سعال، ألم في الحنجرة، إحتقان في الأنف، وجع في البطن، إستفراغ، إرهاق أو تعب، فقدان حاسة الشم أو الطعم او من كان ضعيف المناعة).

4- منع حضور كبار السن.

5- التباعد داخل المسجد في أثناء الخطبة والصلاة.

6- عدم المصافحة باليد.

7- عدم حضور النساء والأطفال لعدم وجوبها عليهم أصلا.

ويصلي أصحاب الأعذار ومن لا تجب الجمعة عليهم الظهر اربع ركعات في المنازل.

ووجهت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان تعميما لجميع أئمة وخطباء المساجد لاختصار خطبة الجمعة على أن لا تتجاوز العشر دقائق، ودعت لجان المساجد الى تنفيذ الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الأئمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام