القاضية حنقير إدعت على 6 أشخاص بجرم إحراق آليات عسكرية في الشمال والمس بالسمعة العسكرية

إدعت معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير على ستة أشخاص أقدموا في مدينة طرابلس أواخر نيسان الماضي، على إحراق آلية عسكرية من نوع رابيد (Rapid) تابعة للإدلة الجنائية وأخرى عائدة لآمر فصيلة مخفر التل ، وذلك خلال التظاهرات والأحداث وأعمال الشغب التي شهدتها المدينة أخيرا.

ويأتي الإدعاء على خلفية تخريب وتكسير آليات عسكرية، ومعاملة عناصر أمنية بالشدة والمس بالسمعة العسكرية.

وأحالت القاضية حنقير المحضر الى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام