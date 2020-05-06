الخطوط الجوية القطرية ستضطر بسبب كورونا لصرف “عدد كبير” من موظفيها

حذرت “الخطوط الجوية القطرية” في مذكرة داخلية امس الثلاثاء من أنها ستضطر لصرف “عدد كبير” من موظفيها بسبب انهيار حركة النقل الجوي من جراء جائحة كوفيد-19، في حين كانت الشركة لا تزال تشغل في آذار/مارس رحلات إلى 170 وجهة على متن 234 طائرة، بات اليوم عدد الوجهات التي تسير رحلات إليها 35 فقط.

وفي منتصف نيسان/أبريل الفائت توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تتراجع عائدات شركات طيران الركاب في 2020 بنسبة 55 بالمئة، أي ما يعادل 314 مليار دولار بسبب كوفيد-19.

وفي مذكرة إلى المضيفين الجويين العاملين في الخطوط الجوية القطرية مؤرخة بتاريخ الإثنين كتب الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر أن “الحقيقة هي أننا ببساطة لا نستطيع الإبقاء على الأعداد الحالية للموظفين وسنضطر إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف – بما في ذلك في أطقم المضيفين”.

ولم يحدد الباكر في مذكرته عدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم علما بأن الشركة توظف حوالى 30 ألف شخص.

وقالت الشركة في بيان إن الضرر الناجم عن وباء كوفيد-19 على صناعة الطيران “لا مثيل له تسبب في تحديات كبيرة لكل شركات الطيران، ويجب علينا أن نتخذ خطوات حاسمة لحماية مستقبل أعمالنا”.

وأضاف البيان أنه “نتيجة لذلك، بوسع الخطوط الجوية القطرية أن تؤكد أن الشركة ستستغني عن عدد من الوظائف بسبب تأثير كوفيد-19، إن أي فقدان للوظائف هو أمر مؤسف وسنعمل بشكل وثيق مع جميع الموظفين المتضررين لتقديم دعمنا الكامل لهم خلال هذا الوقت العصيب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية