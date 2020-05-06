أكثر من 15 ألف وفاة بكورونا في أميركا اللاتينية

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية عتبة الـ15 ألفا، أكثر من نصفها في البرازيل لوحدها، بحسب تعداد أجرته وكالة “فرانس برس” فجر الأربعاء استنادا إلى بيانات رسمية.

وأظهر التعداد الذي أجري لغاية الساعة 30،02 ت غ أن إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في القارة بلغ أكثر من 282 ألف شخص، أكثر من ثلثهم في البرازيل لوحدها (175.114 مصابا توفي منهم 7921).

وحلت في المرتبة الثانية من حيث عدد ضحايا الوباء المكسيك (271.2 وفاة من أصل 905.24 مصابين) تليها الإكوادور (569.1 وفاة من أصل 881.31 مصابا).

ويرجح الخبراء أن يبلغ الوباء ذروته في أميركا اللاتينية في الأيام القليلة المقبلة.

ومددت دول عدة في القارة، من بينها الإكوادور وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان، إجراءات الإغلاق في محاولة لوقف انتشار الفيروس الفتاك.

وطلبت “منظمة الصحة للبلدان الأميركية” (باهو) من دول المنطقة أن تكون “حذرة” عندما تبدأ بتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الوباء، محذرة من أن وتيرة تفشي الفيروس لا تزال “مرتفعة جدا” في البرازيل والإكوادور والبيرو وتشيلي والمكسيك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية