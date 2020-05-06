الحكومة الفلسطينية تقرر مزيدا من تخفيف الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، إن حكومته قررت تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في مؤتمر صحفي في رام الله، أنه تقرر فتح المزيد من المصالح التجارية وكذلك السماح بعودة المواصلات العامة للعمل داخل المحافظات وتنقل السيارات الخاصة ما بين المحافظات.

وقال “تبقى إجراءات التخفيف الجديدة تحت الاختبار، وفي حال اضطررنا لعكسها سوف نقوم بذلك”.

وتابع قائلا: “الحكومة على استعداد لرفع توصية جديدة للرئيس محمود عباس لإلغاء حالة الطوارئ متى سارت الأمور على ما يرام”.

وأصدر عباس مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا، وصدر القرار الجديد بعد انقضاء فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين في الأراضي الفلسطينية.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا 538 حالة كان آخرها ست حالات سجلت اليوم، 4 حالات منها في السموع بمحافظة الخليل واثنتان في الطور بالقدس.

وسجلت أربع حالات وفاة منذ انتشار الفيروس شهر مارس الماضي منها اثنتان في القدس.

المصدر: وكالة رويترز