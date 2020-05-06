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May 6 2020 - 04:28

الصحة الباكستانية: حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد تتجاوز 22 ألفا

منذ 52 mins 6 May، 2020
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أخبار دولية - باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوزت 22 ألفا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة من الإصابة بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا، بلغ 22049 عبر البلاد، بعد الكشف عن حوالي ألفي حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوردت الوزارة أيضا أن المرض المذكور أودى بحياة 514 شخصا في البلاد منذ تسجيل أول حالة إصابة به في باكستان، في 26 فبراير الماضي، فيما بلغ عدد المتعافين 5801، وأجرى الأطباء 222404 فحوصا لفيروس كورونا.

وفي جهودها للحد من انتشار وباء كورونا، أقدمت السلطات الباكستانية على إغلاق حدود البلاد وتعليق حركة الطيران وفرض نظام العزل الصحي العام، مع إغلاق جميع صالات الرياضة والمطاعم والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى منع تجمعات تزيد عن 5 أشخاص في مكان واحد.

المصدر: وكالات

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