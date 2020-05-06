تونس: انخفاض معدل العدوى بكورونا إلى 0.9

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس، سمير عبد المؤمن، أن معدل R0 لانتشار الوباء في البلاد انخفض إلى 0.9 بعد ما كان يتراوح بين 4.5 و5 في الفترة الماضية.

ويمثل المعدل R0 طريقة لتقييم قدرة المرض على التكاثر والانتقال إلى أشخاص جدد.

وأوضح عبد المؤمن في تصريحات صحفية أدلى بها الثلاثاء، أن القيمة الراهنة للمعدل تشير إلى أن كل مصاب بالمرض ينقله إلى أقل من شخص واحد.

وعزا هذا التراجع في نقل العدوى إلى فعالية التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات في الوقت المناسب لتفادي الإصابات الجديدة المحتملة، بما فيها الحجر الصحي الشامل والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأماكن العامة.

ولم يستبعد عبد المؤمن تدهور الوضع الصحي وعودة انتشار الفيروس مشيرا إلى أن وسائل النقل العام شهدت أمس الاثنين حالة من الاكتظاظ مع بداية رفع الحجر والتحول إلى الحجر الموجه، مؤكدا أن النتائج السلبية لهذه المظاهر قد تظهر بعد مرور قرابة 10 أيام أي فترة حضانة الفيروس.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي كإجراء إساسي في حماية المواطنين من الفيروس “خاصة أن الكمامة تساهم في الوقاية من الإصابة بالعدوى بنسبة 95% من خطر الإصابة”، حسب قوله.

المصدر: وكالات