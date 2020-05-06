الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء، إنها سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لمخالطي مصابين في السموع بمحافظة الخليل، ما يرفع إصابات اليوم إلى 11.

وبتسجيل الإصابات الجديدة في السموع، يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 543.

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع قضاء الخليل، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس بينهم 3 أطفال أصغرهم عامين.

وأفادت الكيلة بأنه تم تسجيل 25 حالة تعاف جديدة من المرض في بيت لحم ورام الله والخليل وضواحي القدس، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168 حالة.

وأكدت الوزيرة أن الحالة الصحیة لجمیع المصابین مستقرة، وأنه لا توجد أي حالة داخل العنایة المكثفة.

من المهم الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد قال إن حكومته قررت تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أنه تقرر فتح المزيد من المصالح التجارية وكذلك السماح بعودة المواصلات العامة للعمل داخل المحافظات وتنقل السيارات الخاصة ما بين المحافظات، مشددا على أن إجراءات التخفيف الجديدة تبقى تحت الاختبار، وفي حال اضطروا لعكسها سوف يقومون بذلك.

المصدر: وكالات