رئيس الوفد الوطني يناقش مع سفراء الدول دائمة العضوية القضايا السياسية والإنسانية في اليمن

ناقش رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام، مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القضايا السياسية والإنسانية في اليمن. وأوضح عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم الثلاثاء، بالقول “أثبتنا حرصنا على السلام وما قدمناه من مبادرات آخرها الرؤية السياسية وقبلها المبادرة الرئاسية”، وأكد أن الوفد حرص على استمرار النقاش مع المبعوث الأممي من أجل وقف الحرب وفك الحصار.

وتطرق اللقاء بحضور عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري، إلى أنه لم يتم وقف إطلاق النار وأن المبادرة السعودية لم تكن حقيقية ولا جدية وأن القصف والغارات مستمرة وكذا الزحوف لم تتوقف في مختلف الجبهات والحصار زادة وتيرته.

المصدر: المسيرة نت