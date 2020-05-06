بلدية زحلة معلقة وتعنايل نفت التواصل معها لإستقبال وافدين لبنانيين من سوريا

أسفت بلدية زحلة – معلقة وتعنايل في بيان للكلام الصادر عن إدارة “فندق لابلاس” في زحلة، والذي ادعت من خلاله أنها تواصلت مع بلدية زحلة، في شأن إستقبال وافدين لبنانيين من سوريا في غرف الفندق.

واكدت البلدية أنها “لم تبلغ من إدارة الفندق عن أي نية لاستقبال الوافدين اللبنانيين ولدى معرفتها بالأمر في طرق غير رسمية. فأرسلت الشرطة البلدية الى الفندق للاستفسار عن الأمر، بحيث اكد مدير الفندق أنه أقدم على الخطوة بالتنسيق مع وزارة الصحة وان الأشخاص الوافدين قطعوا نقطة المصنع، وهم في طريقهم إلى الفندق”.

وتابع بيان البلدية: “إن بلدية زحلة تؤكد أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تتم بالتنسيق المسبق معها، مع تأكيد رفضها التام اتخاذ أي قرار يمكن أن يعرض مجتمعنا لخطر إنتشار الوباء (كورونا)”…

وكان عدد من شباب مدينة زحلة أمام تجمعوا امام فندق لا بالاس رافضين حجر 25 وافدا من سوريا في الفندق منعا لانتشار وباء كورونا في المدينة.

بيان الفندق

وكانت إدارة الفندق أصدرت بيانا جاء فيه: “يهم إدارة فندق (لا بالاس) أن توضح لأهالي المدينة أن نزول الأشخاص الـ 25 في الفندق جاء بطلب من وزارة الصحة. وقد اتصلت إدارة الفندق ببلدية زحلة حيث أوفدت البلدية رئيس الشرطة الذي أكد أن البلدية لا مانع لديها في استقبالهم وحجرهم بإشراف الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام