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May 5 2020 - 22:22

صور من القدس في رمضان

منذ 34 mins 5 May، 2020
القدس
خبر وصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

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المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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