دياب ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لعودة اللبنانيين من الخارج

رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماع اللجنة الوزارية لعودة اللبنانيين من الخارج، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الصحة حمد حسن، وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، ومستشارة الرئيس دياب لشؤون الصحة الدكتورة بترا خوري، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ومدير مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن.

وجرى تقييم المرحلة الثانية من الرحلات ودراسة امكانية توسيع دائرة دول المغادرة ورفع عدد اللبنانيين القادمين من الخارج وفق شروط الصحة والسلامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام