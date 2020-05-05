ألمانيا تحذر من موجتين ثانية وثالثة لجائحة فيروس كورونا

حذر مدير معهد روبيرت كوخ للفيروسات التابع لوزارة الصحة الألمانية، لوتار فيلير، من أن العالم سيواجه موجتين ثانية وثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال فيلير، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: “نعرف بشكل مؤكد تقريبا أنه ستكون هناك موجة ثانية. أنا أنطلق من أننا سنواجه موجة ثانية وثالثة لانتشار العدوى، وهذا الأمر يؤكده الخبراء”.

وشدد مدير المعهد الواقع في برلين والذي يمثل الهيئة الرسمية المعنية بمتابعة سير الجائحة في ألمانيا على أن نظام الصحة في بلاده مستعد جيدا لموجات جديدة للتفشي، وقال: “تم القيام بالكثير هنا من أجل ذلك، والأطباء يعرفون الآن كيف يجب التعامل مع المرضى المصابين، وسنمتلك وسائل علاج أفضل”.

وأكد فيلير أن الجهات الطبية الألمانية تنوي توسيع نطاق الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مبينا أنه من الممكن أن يصل هذا العدد يوميا إلى 142 الفا في 132 مختبرا.

وأجرت ألمانيا حتى الآن نحو 2.4 مليون فحص كشفت عن 166199 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، بينها 6993 حالة وفاة.

وسبق أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد سيبقى بين المجتمع البشري “لوقت طويل”، معتبرا أن موجة ثانية للجائحة على الأقل ستضرب العالم بسبب عدم وجود أي لقاح جاهز ضد المرض حتى الآن.

المصدر: وكالات