إرشادات صحية بشأن جلسة البرلمان العراقي للتصويت على حكومة الكاظمي

وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، أعضاء المجلس الذين سيحضرون جلسة التصويت على حكومة الكاظمي، يوم غد الأربعاء، باتباع تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وفي كتاب رسمي، أوصت الأمانة النواب بالحضور إلى القاعة الكبرى في المجلس، والالتزام بتعليمات موظفي المجلس الذين سيحددون مكان الجلوس، كما أكدت ضرورة أن يترك أعضاء المجلس مسافات بين مقاعدهم.

وأشارت إلى ضرورة أن “تُترك بعض المقاعد فارغة بين النواب، وترك مسافات آمنة بين الأشخاص، وكذلك ولبس الكمامات وارتداء الكفوف المطاطية وتجنب ملامسة الأسطح واستخدام المعقمات.

المصدر: وكالات