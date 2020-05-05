“لبنان القوي” نوه بخطوة الرئيس عون للتشاور مع رؤساء الكتل بشأن الخطة الحكومية الإصلاحية

رحب تكتل “لبنان القوي” في اجتماع عقده إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل الثلاثاء “بخطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتشاور مع رؤساء الكتل في بعبدا بشأن الخطة الحكومية الإصلاحية”.

واعتبر التكتل أن “الحوار الجدي والبناء حولها، لا سيما في لجنة المال والموازنة النيابية بهدف تطويرها وتعديلها والتلاقي على قواسم مشتركة بين مختلف الأطراف في القطاعين العام والخاص، يحصن الموقف اللبناني التفاوضي محليا ودوليا ويؤهله للاستحصال على التمويل المطلوب”.

وأكد التكتل على “موقفه الثابت من حماية المودعين والتوزيع العادل للأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وذلك في أي خطة مطروحة حاضرا أو مستقبلا، انطلاقا من الملاحظات التي سيقدمها في النقاشات المطروحة”.

وشدد التكتل على “وجوب تركيز الحكومة على استنهاض الاقتصاد وتدعيم شبكة الأمان الاجتماعي من خلال إجراءات فورية وسريعة، كما المباشرة في التدابير الإصلاحية التي تحتاج إلى قرارات تنفيذية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام