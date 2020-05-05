بدء عودة اللبنانيين من سوريا بسبب كورونا

وصل عشرات اللبنانيين المقيمين في سوريا الراغبين بالعودة الى لبنان بسبب وباء كورونا، الى نقطة المصنع الحدودية بين البلدين تمهيدا لدخولهم الى الاراضي اللبنانية.

وبحسب الآلية المعتمدة، يقوم الراغبون بالعودة بتسجيل أسمائهم في السفارة اللبنانية وبإشراف مديرية الامن العام اللبناني، ويقوم فريق من وزارة الصحة اللبنانية بإجراءات وقائية في القسم المخصص عند نقطة المصنع، بحيث يتم الكشف على العائدين واخضاعهم لفحص الـ PCR.

وسيحال أي شخص يعاني من أي عوارض بخصوص وباء كورونا الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي في البقاع، كما سيتم توزيع كل العائدين على الفنادق في منطقة البقاع الاوسط، بانتظار ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.

هذا وتستقبل الحدود اللبنانية السورية عند نقطة المصنع دفعة جديدة من الراغبين بالعودة يوم الخميس المقبل، على أن يخضعوا للاجراءات نفسها.

وكان الأمن العام اللبناني قد فتح المركز الحدودي عند نقطة المصنع، مع وصول 12 حافلة للنقل المشترك مولجة بنقل مئة لبناني قادمين من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني، وستتم عملية النقل بتخصيص حافلة واحدة لكل عشرة منهم مع تخصيص حافلتين لنقل الأمتعة الى الفنادق.

المصدر: صحيفة الجمهورية