الصحة المصرية: تسجيل 16 وفاة و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 16 وفاة و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 452، والإصابات إلى 7201.

وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في معدل عدد الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس الاثنين الذي سجلت فيه 7 وفيات و348 إصابة جديدة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، خالد مجاهد، أن 98 مصابا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيا.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة تطور التفشي أولا بأول واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

المصدر: روسيا اليوم