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May 5 2020 - 19:18

إصابات كورونا في آسيا تصل إلى 250 ألف حالة

منذ 39 mins 5 May، 2020
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أخبار دولية - العالم

أفاد إحصاء لوكالة “رويترز” بأن عدد حالات الإصابة بكورونا في آسيا وصل إلى ربع مليون، يوم الثلاثاء، متأثرا بتفشي المرض في سنغافورة وباكستان والهند.
وزاد عدد المصابين بـ”كوفيد 19″ رغم أن الصين وكوريا الجنوبية واليابان حدّت من انتشاره بشكل كبير.
ووصول عدد الحالات إلى 250650 حالة يعني أن آسيا تمثل الآن 7 في المئة فقط من العدد العالمي، مقارنة بنسبة 40 في المئة لأوروبا و34 في المئة لأمريكا الشمالية.
وعبر خبراء عن قلقهم من أن الحالات غير المبلغ عنها تخفي المدى الحقيقي لتفشي الوباء.
وتباطأت وتيرة الوفيات في آسيا بشكل ملحوظ في معظم البلدان حيث يقترب العدد الآن من 10000 في المنطقة إجمالا، وهو ما يمثل 4 في المئة فقط من الوفيات العالمية. وتمثل أوروبا 57 في المئة وأمريكا الشمالية 29 المئة.
وبالمقارنة، سجلت إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا ما يزيد على 25000 حالة وفاة لكل منها، وتأتي الولايات المتحدة في الصدارة بوفاة 70000 شخص جراء الوباء.

المصدر: رويترز

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