مستشفى الحريري: اصابة واحدة بكورونا و149 حالة شفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2020 - 19:18

مستشفى الحريري: اصابة واحدة بكورونا و149 حالة شفاء

منذ 35 mins 5 May، 2020
مستشفى رفيق الحريري
لبنان

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي الثلاثاء تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير:

أجرى المستشفى 430 فحصا مخبريا، تم تسجيل إصابة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية.

بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 5 إصابات.

تم استقبال 10 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفبات أخرى.

تماثلت 7 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 149 حالة شفاء.

إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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