الشيخ قبلان استنكر قرار المانيا ضد حزب الله: جائر ويجب الرجوع عنه

استنكر رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان قرار الحكومة الألمانية ضد حزب الله.

وقال الشيخ قبلان الثلاثاء إن “حزب الله هو حزب وطني يملك جمهورا واسعا في المجتمع اللبناني وممثل في المجلس النيابي ومشارك في الحكومة اللبنانية، فضلا عن محاربته الإرهاب الصهيوني والتكفيري”.

ولفت الشيخ قبلان الى ان “هذا القرار الجائر يجافي الحقيقة والواقع ويضر بالعلاقات المتينة بين الدولتين الصديقتين”، وتابع “كما يتعارض مع مصلحة الشعبين اللبناني والألماني الذين نسجا علاقات ود وتعاون بما حدا اللبنانيين المقيمين في ألمانيا إلى اتخاذها وطنا ثانيا لهم”.

وطالب الشيخ قبلان “الحكومة الألمانية بالتراجع الفوري عن قرارها الجائر الذي أسهمت الضغوطات والاملاءات الصهيو امريكية في صنعه، في معرض ردها على انتصار المقاومة على الجبروت والغطرسة الصهيونية وافشال محورها لمشروع الهيمنة الأمريكية في المنطقة”.

ودعا الشيخ قبلان “الشعب الألماني والجاليات اللبنانية والعربية والإسلامية في ألمانيا وأوروبا بالتحرك والاعتراض على هذا القرار وإبطال مفاعيله”.

المصدر: بريد الموقع