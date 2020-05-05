كورونا في فلسطين.. تسجيل 6 اصابات جديدة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ما يرفع مجمل الإصابات المؤكدة في فلسطين إلى 538 حالة.

وأوضحت الكيلة أن “الـ6 إصابات كانت كالآتي: 4 منها لمخالطي مصاب في السموع، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس”، وأشارت إلى أن “من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم بعمر عامين”.

ولفتت الكيلة الى “تسجيل 25 حالة تعافٍ جديدة لمصابين في بيت لحم ورام الله والخليل وضواحي القدس، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168 حالة”، وأوضحت أن “الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة”.

وأكدت الكيلة “أهمية تقيد المتعافين بالحجر المنزلي لـ14 يوما واتباع الإرشادات والتعليمات التي تزودهم بها الطاقم الطبية”.

المصدر: فلسطين اليوم