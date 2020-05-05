مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة كينية خلال مهمة إنسانية

قتل 6 أشخاص كانوا على متن طائرة كينية تحطمت في الصومال، أمس، بينما كانت في مهمة إنسانية، حسبما اعلنت اليوم وزارة الخارجية الكينية التي أشارت إلى أن ظروف الحادث “غير واضحة” وأنها طلبت من الصومال فتح “تحقيق سريع”.

وكانت طائرة الشحن الخاصة الكينية – إمبراير 120 – تحمل معدات في إطار مكافحة وباء كوفيد-19 عندما تحطمت بعد ظهر أمس في بلدة باردال في جنوب الصومال، بحسب الوزارة.

وأشارت السلطات إلى إن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة في رحلة قصيرة من بيدوة إلى باردال، التي تبعد حوالى 300 كيلومتر شمال غرب العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية عبد الحي إسحاق لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” عبر الهاتف ان “الطائرة كانت على وشك الهبوط على مدرج بارديل عندما تحطمت واشتعلت فيها النيران، ولقي 6 اشخاص كانوا على متنها حتفهم في الحادث”.

وطلبت كينيا من الصومال “التحقيق بسرعة لأن هذه القضية لها تأثير على العمليات الإنسانية في وقت تكون فيه الحاجات ذات أهمية قصوى”.

المصدر: ا ف ب