قرار قضائي يعتبر الكوفيد 19 قوة قاهرة ويرتب نتائج قانونية على إخلاءات السبيل

أصدر قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني قرارا قضائيا إعتبر بموجبه أن “فايروس الكورونا” يشكل قوة قاهرة” من جراء تعريض المواطنين، بمن فيهم نزلاء السجون، إلى خطر الإصابة بالعدوى المميتة، وأن هذا الأمر يختزن على المستوى الوطني، حالة ضرورة تسمح للقاضي بما له من سلطة تقدير أن يتخذ تدابير وقائية لملاءمة الأوضاع الخطرة المشكو منها، عبر تطبيق نص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتخلية سبيل الموقوفين على الرغم من عدم إكتمال المهل المنصوص عنها في المادة المذكورة.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق التعاميم الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في سبيل السعي للحد من الاكتظاظ في النظارات والسجون.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام