فرعية اللجان تابعت درس نظام التقاعد والحماية الاجتماعية

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس نظام التقاعد والحماية الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب نقولا نحاس وحضور النواب: ماريو عون، فادي علامة، فريد البستاني، فادي سعد، عاصم عراجي، ديما جمالي وياسين جابر. كما حضر ممثل منظمة العمل الدولية لوكا باليرانو، المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، وعن غرفة التجارة روجيه خياط، الخبراء في التأمين والضمان رفيق سلامة وانطوان واكيم، عن وزارة التنمية الادارية رانيا فاخوري، وعن وزارة العدل القاضي جون القزي.

اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: “استكملت اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع قانون تعديل الضمان وانشاء النظام التقاعدي والحماية الاجتماعية درس المشروع وصدقت عددا من المواد وستعود الى الانعقاد لاحقا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام