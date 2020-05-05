السراج: نرحب بجميع المبادرات السياسية لحل الأزمة الراهنة في ليبيا

رحب رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” في ليبيا فايز السراج بجميع المبادرات السياسية لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

ودعا السراج الثلاثاء “جميع الأطراف للتوافق على خارطة طريق سواء بتعديل الاتفاق السياسي أو تشكيل مجلس رئاسي ورئيس حكومة منفصل أو بالتوافق على مسار دستوري وإجراء انتخابات عاجلة”، وقال “نرحب بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للازمة الراهنة بعيدا عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقنا للدماء”.

واضاف السراج “على كل الأطراف تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام والإسراع باستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين”، وتابع “سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال”.

المصدر: سبوتنيك