بريطانيا تسجل أعلى وفيات بكورونا في أوروبا بعد تجاوز الإجمالي 32 ألفا

ذكرت السلطات البريطانية الثلاثاء أن ما يربو على 32 ألف شخص توفوا في بريطانيا بسبب الاشتباه بحالات الإصابة بفيروس كورونا، ليسجل البلد أعلى حصيلة في أوروبا.

وقال “مكتب الإحصاءات الوطنية” في بريطانيا إن “29648 وفاة حدثت في إنجلترا وويلز حتى 24 أبريل/نيسان الماضي، وذُكر في شهادات الوفاة مرض كوفيد-19”.

ومع إدراج الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بلغت الحصيلة الرسمية حتى الآن 32313 وفاة.

وتتجاوز هذه الحصيلة مثيلتها في إيطاليا التي كانت الأكثر تضررا في أوروبا، على الرغم من أن حصيلتها لا تشمل حالات الوفاة المشتبه بها بالفيروس.

المصدر: روسيا اليوم