النائب موسى: لالتماس ما هو ايجابي من الخطة الاقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2020 - 14:44

النائب موسى: لالتماس ما هو ايجابي من الخطة الاقتصادية

منذ 60 mins 5 May، 2020
ميشال موسى1111
لبنان

اعتبر النائب ميشال موسى في حديث إذاعي ” “أن الخطة الاقتصادية هدفها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد اللبناني”، داعيا الجميع “الى التماس ما هو إيجابي منها”.
ولفت الى أنه “على الرغم من أن بعض الكتل اعلنت وضع تمثيلها غدا، إلا ان السعي لتأمين المشاركة على أعلى مستوى لا يزال مستمرا، لأن ما يناقش على الطاولة مهم جدا والمطلوب التفاعل وطرح الأفكار التي قد يتم إدخالها الى الخطة”، مؤكدا “أن مجلس النواب سيتعاطى مع مشاريع القوانين التي ستأتي من خلال الخطة بأفضل ما يمكن ولكن وفقا للأصول المرعية الاجراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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