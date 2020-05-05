مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث في جدول اعمال من 6 بنود

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء.

ويبحث المجلس في جدول أعمال من ستة بنود بالاضافة الى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومن ابرز بنود جدول الاعمال:

– عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

– بحث البنود المتبقية من التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة المتأتية عن الفساد وهي ثلاثة تدابير.

– طلب وزارة الاتصالات الموافقة على استرداد قطاع الخلوي الى الدولة.

– عرض وزارة السياحة الاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية.

– طلب وزارة الاقتصاد والتجارة فرض رسم اغراق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع واشكال خاصة من الالمنيوم.

– طلب وزارة الاقتصاد والتجارة قبول هبة مقدمة من شركة غوغل العالمية للمساعدة على مواجهة الاثار السلبية التي يخلفها فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام