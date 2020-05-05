المركز التربوي نشر روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية لليوم الثلاثاء 5 أيار 2020

نشر المركز التربوي للبحوث والانماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية، التي بثت اليوم ، عبر شاشة تلفزيون لبنان في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الدروس التّلفزيونيّة المذكورة عبر الدخول إلى منصّة التّعلم الرّقميّ Digital Learning Initiative https://dli.crdp.org

أو عبر الضّغط على الروابط الآتية:

Langue Francaise: Concevoir une Fiche Thématique / 3eme Annee Secondaire – LH SE SG SV

https://www.youtube.com/watch?v=0HUGny0Vt-k&feature=youtu.be

Langue Francaise: La Production Ecrite / 3eme Annee Secondaire – LH SE SG SV

https://www.youtube.com/watch?v=qq7EHAhdV5w&feature=youtu.be

Chimie: Alcool – Langue Francaise / 3eme Annee Secondaire SV

www.youtube.com/watch?v=ua_qbwhVAGE&feature=youtu.be

Chemistry: Alcohol – English Language/ Third Secondary LS

https://www.youtube.com/watch?v=j29QsmaZ39k&feature=youtu.be

مادة علم الاجتماع: التغير الاجتماعي -عوامل التغير / الصّفّ الثّالث ثانوي – فرع الاقتصاد والاجتماع:

www.youtube.com/watch?v=_jcL_90TUEs&feature=youtu.be

مادة علم الاجتماع: التغير الاجتماعي -قوى التغير ودوافع مقاومته / الصّفّ الثّالث ثانوي – فرع الاقتصاد والاجتماع:

www.youtube.com/watch?v=mo8PlsuzJTg&feature=youtu.be

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام