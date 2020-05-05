روسيا تسجل 10102 حالة كوفيد-19 جديدة خلال 24 ساعة و 5714 منهم في موسكو

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 10102 حالة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الأخيرة ليصل الإجمالي إلى 155370، مشيراً إلى أن نصف المصابين لا تظهر عليهم الأعراض.

وجاء في بيان المقر “خلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل في روسيا 10102 إصابة بكوفيد-19 في 83 إقليم، ومنهم 4961 لا تظهر عليهم أعراض المرض”.

وأضاف البيان “التوزيع حسب الاقليم: “موسكو 5714، ضواحي موسكو 822، سان بطرسبرغ 226″، مشيراً إلى أن” 1770 شخص تعافوا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ عدد المتعافين الإجمالي 19865 شخص”.

المصدر: وكالة سبوتنيك