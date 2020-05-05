الوزير حتي استوضح السفير الالماني عن قرار بلاده المتعلق بحزب الله: الحزب مكون سياسي اساسي في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2020 - 11:36

الوزير حتي استوضح السفير الالماني عن قرار بلاده المتعلق بحزب الله: الحزب مكون سياسي اساسي في لبنان

منذ 1 ساعة 5 May، 2020
الوزير ناصيف حتي
لبنان

استدعى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سفير ألمانيا الاتحادية جورج بيرغلين واستوضحه عن القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حزب الله.

وأفاد سفير المانيا أن “القرار متخذ منذ فترة ودخل حيز التنفيذ أخيرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه”، مؤكدا أن “القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية”.

بدوره، أكد الوزير حتي “موقف لبنان المبدئي أن حزب الله مكون سياسي اساسي في لبنان ويمثل فئة واسعة من الشعب اللبناني وهو جزء من البرلمان اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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