النفط يواصل ارتفاعه مع بدء رفع إجراءات العزل

تواصل أسعار النفط ارتفاعها في الأسواق الآسيوية الثلاثاء، في مؤشر على تحسن الطلب مع بدء الدول ذات الاقتصادات الكبيرة بتخفيف قيود العزل، ومع خفض المنتجين الرئيسيين للإنتاج.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم حزيران/يونيو بنسبة 7.26% إلى 21.87 دولارا للبرميل في تداولات صباح الثلاثاء، وارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال المرجعي في السوق العالمية تسليم تموز/يوليو بنسبة 3.86% إلى 28.25 دولارا.

واعتبر ستيفن إينيس خبير الأسواق العالمية في مؤسسة “أكسي كورب” أن “المؤشرات الرئيسية في سوق النفط تظهر أخيرا معالم تحسن، والأسعار تتفاعل إيجابيا”، مضيفاً “بدأت الاحتياطات بالانخفاض سريعا مع مؤشرات تحسن في الطلب في وقت اتخذت فيه أهم الاقتصادات الخطوة الأولى نحو تنشيط الحركة”.

وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع الاثنين للجلسة الرابعة على التوالي، مستفيدة من دخول اتفاق خفض حصص الإنتاج بين الدول الرئيسية المنتجة للذهب الأسود حيز التنفيذ أواخر الأسبوع الماضي.

وبموجب الاتفاق، تخفض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها منذ الجمعة وحتى أواخر حزيران/يونيو، إنتاج الخام بـ 9.7 مليون برميل في اليوم بهدف تثبيت الأسعار.

ويهدف هذا التدبير الاستثنائي الذي سيخفف اعتبارا من تموز/يوليو. إلى رفع الضغط عن سوق تواجه فائضا في العرض وامتلاء في القدرات التحزينية. مع انخفاض في الاستهلاك نتيجة لتفشي وباء كوفيد-19.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية