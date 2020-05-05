مراسل المنار: تجمع لسائقي الفانات عند مدخل طرابلس الجنوبي وتوجه لقطع الطريق التي تربط طرابلس ببيروت عند نقطة البالما في محاولة للضغط على وزارة الداخلية للسماح لهم بمزاولة اعمالهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 5 2020 - 10:00

مراسل المنار: تجمع لسائقي الفانات عند مدخل طرابلس الجنوبي وتوجه لقطع الطريق التي تربط طرابلس ببيروت عند نقطة البالما في محاولة للضغط على وزارة الداخلية للسماح لهم بمزاولة اعمالهم

منذ 39 mins 5 May، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة