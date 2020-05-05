السودان يعين أول سفير لدى أمريكا منذ نحو ربع قرن

قالت وزارة الخارجية السودانية يوم الاثنين إن السودان عين أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن، في خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين بعد عداء استمر عشرات السنين .

وتعهد البلدان بتعزيز العلاقات بينهما بعد سقوط الحاكم الإسلامي المخضرم عمر البشير أثناء انتفاضة قبل عام.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها اختارت الدبلوماسي المخضرم نور الدين ساتي سفيرا في واشنطن وإن السلطات الأمريكية وافقت على ترشيحه. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق.

وعين البلدان لما يقرب من ربع قرن قائما بالأعمال فقط لإدارة سفارتيهما في واشنطن والخرطوم، وفي كانون الأول / ديسمبر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن البلدين سيتبادلان السفراء.

وأدرجت الإدارة الأمريكية السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة البشير كانت تدعم جماعات متشددة، مما جعل السودان غير مؤهل لتخفيف الديون أو الحصول على التمويل الذي يحتاج إليه بشدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي العام الماضي قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قد تستبعد السودان من القائمة لكن يتعين تصديق الكونجرس الأمريكي على مثل هذه الخطوة.

المصدر: وكالة رويترز