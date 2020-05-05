اليابان تخصيص 800 مليون دولار لدعم مبادرة إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، تخصيص 800 مليون دولار لدعم مبادرة إنتاج لقاح فيروس كورونا.

وقال آبي “التعاون الدولي مطلوب في مكافحة فيروس كورونا المستجد، من أجل تغيير الوضع ، فإن الأولوية لتطوير دواء في المستقبل القريب، وعلى المدى المتوسط – اللقاحات”.

وأشار رئيس الوزراء إلى إنه من أصل 800 مليون دولار لهذا الغرض، حوالي 234 مليون دولار، تخصص للاستعداد للوباء.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المشاركة في مؤتمر التعهدات المالية للاستجابة العالمية لفيروس كورونا إسهاماتهم المالية ضمن المساعي الدولية للتوصل للقاح ضد جائحة كوفيد-19، في وقت تتجاوز فيه الإصابات بالمرض حول العالم 3.5 مليون.

وأعلنت الاثنين رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، أن الهدف الأول هو جمع مبلغ مبدأي مقداره 7.5 مليار يورو، أو 8 مليار دولار، وهو التمويل المطلوب حاليا لدفع العمل الجاري على اللقاحات والتشخيص والعلاجات”.

المصدر: وكالة سبوتنيك