ألمانيا تسجل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و139 وفاة

أظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و139 وفاة، ليصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 163 ألف و 860 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 6831 في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المعهد إلى تعافى أكثر من 135 ألف مصاب بالوباء.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

المصدر: وكالة سبوتنيك