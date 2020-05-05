أعلنت وزارة الأوقاف السورية افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط وبدءا من الجمعة القادمة.

وقالت الوزارة في بيان إنها ستفتتح المساجد، يوم الجمعة 8 مايو الشهر الجاري، لكنها ستحافظ على استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتا.

وأشارت الوزارة إلى أن شعائر الصلاة ستؤدى وفق ضوابط صحية منها: حضور كل مصل مع كمامته، والتباعد بين المصلين مسافة كافية لا تقل عن متر ونصف، تعقيم المساجد قبل الصلاة وبعدها، وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أية أعراض شبيهة بكورونا، إضافة إلى ضرورة ألا تتجاوز الخطبة عشر دقائق.

وكان المجلس العلمي الفقهي في الوزارة واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة الجمعة وخطبتها وصلاة الجماعة في مساجد سوريا منذ يوم 15 مارس، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات