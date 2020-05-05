ولاية نيويورك تسجل انخفاضا كبيرا في الوفيات اليومية بفيروس كورونا

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الاثنين، انخفاضا كبيرا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث بلغ هذا المعدل خلال الساعات الـ24 الماضية 226 حالة مقابل 280 أمس.

وأفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 226 حالة ليصل إلى مستوى 19415.

ويمثل هذا الرقم تراجعا لافتا لمعدل الوفيات بالوباء في نيويورك على أساس يومي، حيث بلغت في الإحصائية الصادرة يوم 30 أبريل 306، وفي 1 مايو 289، وفي 2 مايو 299، وفي 3 مايو 280.

وشدد كوومو على استمرار تراجع عدد المرضى الجدد في المستشفيات حيث هبط هذا المعدل إلى 717 حالة مقابل 790 في البيانات السابقة، وكذلك انخفاض الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس الذين يرقدون فيها إلى مستوى أقل من 9700 مقارنة مع 9786 في إحصائية أمس الأحد، إضافة إلى انخفاض الحالات في غرف العناية المركزة.

وحذر كوومو من جديد من مخاطر الاستعجال في رفع القيود المفروضة في ظل الجائحة بولايته التي تعتبر أكبر بؤرة للتفشي في الولايات المتحدة.

وقال في هذا السياق إن المناطق التي استعجلت خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 في اتخاذ إجراءات إعادة الفتح شاهدت أن المرض عاد فورا إليها.

المصدر: وكالات