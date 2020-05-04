التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2020 - 23:46

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في حلب

منذ 38 mins 4 May، 2020
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