وحدة ادارة الكوارث صور: تسجيل حالتين مشتبه بصابتهما و4 سلبية وواحدة قيد المتابعة

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان اليوم انه “بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تم تسجيل حالتين مشتبهتين باصابتهما بفيروس كورونا، كما أنه صدرت نتائج 4 حالات من الحالات المشتبه بها وكانت نتيجتها جميعها سلبية ولا زالت حالة واحدة قيد المتابعة”.

واشارت الى ان “عدد المصابين في القضاء لا زال 10 مصابين تماثل أربعة منهم للشفاء بشكل تام.

ولفتت الى ان “وحدة ادارة الكوارث بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني تقوم بزيارات الى العديد من الاهالي المحجورين لمتابعة أوضاعهم الصحية والإجتماعية وتزويدهم بالإرشادات وضرورة الإلتزام بالحجر المنزلي وإن اي مخالفة لتعليمات الحجر سوف تعرض المخالف للمساءلة القانونية الجزائية”.

كما لفتت الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة “من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام