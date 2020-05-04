مستشفى الحريري: اصابتان بكورونا و142 حالة شفاء تام

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي الاثنين تقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير:

أجرى المستشفى 55 فحصا مخبريا، وتم تسجيل إصابتين إيجابيتين وباقي الفحوصات سلبية.

بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 6 إصابات.

تم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفبات أخرى.

تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 142 حالة شفاء.

إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام