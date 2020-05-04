“تجمع العلماء” استنكر القرار الالماني ضد حزب الله

لفت “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاثنين الى ان “العدو الصهيوني يستمر في انتهاكاته للبنان إن لجهة الخروقات الحدودية أم لجهة الخروقات الجوية وسط صمت مطبق من الجهات الدولية بحيث بتنا نعتقد أن القوات الدولية هي شاهد زور لا يقوم بواجبه كما هو المفترض”. واستنكر

خروقات العدو للسيادة اللبنانية”.

وقال البيان إن “الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني يضغطان على الدول الأوروبية لوضع حزب الله على قائمة الإرهاب لديها، لمزيد من الضغط عليه كي يتراجع عن سعيه الى تحرير أرضه وتمسكه بالقضايا الوطنية والقومية ومناهضته للاستكبار العالمي وعلى رأسه التحالف الصهيو-أميركي من خلال انخراطه في محور المقاومة وأدائه دورا أساسيا فيه”، وشجب “إعلان الدولة الألمانية وضع حزب الله على قائمة الإرهاب لديها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام