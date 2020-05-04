“الصحة الفلسطينية”: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في فلسطين.

وأوضحت الوزيرة، خلال إيجاز صحفي، أن الإصابتين لشخصين أحدهما من السموع في الخليل، والآخر من القدس.

وأضافت أنه تم تسجيل 37 حالة تعافي لمصابين بالفيروس.

وذكرت الكيلة أن وزارتها أوصت بتمديد حالة الطوارئ ومواصلة إغلاق المدارس والجامعات، حتى يتم الاستمرار في محاولات السيطرة على الوباء، رغم التحسن الذي طرأ وقلة الإصابات عن السابق.

ولفتت الكيلة إلى أن وزارتها تلقت العديد من الشكاوى تتعلق بحالات تنمر مجتمعي ضد المصابين المتعافين، مبينة أنه ليس عيبا الإصابة بفيروس كورونا وهو مثل الإنفلونزا، مشددة على ضرورة احترام المصابين والمتعافين.

المصدر: مواقع