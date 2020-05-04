البرتغال: إعادة فتح بعض المتاجر بعد شهر ونصف من العزل بسبب كورونا

بدأت البرتغال الإثنين تخفيف إجراءات العزل مع إعادة فتح بعض المتاجر الصغيرة وصالونات تصفيف الشعر وصالات بيع السيارات، لكنه سيتعين على البرتغاليين التزام قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة بسبب وباء كورونا.

وقد أصبح وضع الأقنعة الواقية إلزاميا في المتاجر ومراكز الخدمات العامة ووسائل النقل العام، وفقا لخطة وضعتها الحكومة لتخفيف إجراءات الحجر خلال أيار/مايو الجاري.

في وسائل النقل العام، سيعاقب من لا يلتزم وضع قناع بغرامة قد تصل إلى 350 يورو.

ولن تتمكن المتاجر من إعادة فتح أبوابها إلا في العاشرة صباحا وسيتعين عليها احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

من جهتها، لن تستقبل صالونات تصفيف الشعر والتجميل زبائن سوى بمواعيد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية