وفد من “اللقاء الديقراطي” زار وزير الصحة ونقل له تحيات وليد جنبلاط

استقبل وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية حمد حسن الاثنين وفدا من كتلة “اللقاء الديمقراطي” ضم النائبين بلال عبد الله وهادي أبو الحسن.

وقال عبد الله بعد اللقاء “أنهما أبلغا الوزير حسن تحيات رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط على الجهود التي يبذلها في إطار مواجهة فيروس كورونا ومساعيه الوطنية التي انتشرت في كل لبنان ومؤسساته التي أثبتت نجاحها، حيث تمكن لبنان من مواجهة الوباء في المرحلة الأولى باللحم الحي على حد تعبير الوزير حسن”.

وأضاف عبد الله ان “البحث تناول وضع مستشفيات الجبل ولا سيما التي اعتمدت لاستقبال حالات الإصابة أو المشتبه بإصابتها بكورونا مثل مستشفيي عين وزين وقرنايل. وشكرنا الوزير حسن لتخصيصه مستشفى سبلين الحكومي بجهاز فحص PCR سيتم تسليمه في اليومين المقبلين”.

ولفت عبد اله إلى أن “النقاش تطرق إلى موضوع العمل الصحي في المستقبل”، وتابع “كان التركيز على أن المستشفيات الحكومية يجب أن تكون خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا وغيرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام