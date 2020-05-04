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May 4 2020 - 10:02

حملة الحفاظ على مرج بسري: للتحقيق بالاعتداء على البعيني

منذ 23 mins 4 May، 2020
مرج بسري
لبنان

ذكرت “الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري” في بيان، أن “الناشطة في الحملة أماني البعيني، تعرضت للضرب من قبل أحد الأشخاص، عندما كانت ترافق فريقا من المصورين في مرج بسري، وانهال عليها المعتدي بالشتائم والتهديد، مما استدعى نقلها إلى المستشفى للمعالجة”.

ودعت الحملة “القضاء والقوى الأمنية التحقيق بالاعتداء”، وأكدت أن “محاولات الترهيب والقمع لن تثنينا عن متابعة النضال حتى إلغاء صفقة السد نهائيا”.

وأشارت إلى أن “هذا الإعتداء هو الثاني في أقل من سنة، حيث تعرض في شهر حزيران الماضي منسق الحملة المنهدس رولان نصور لاعتداء مماثل أدى الى قطع جزء من أذنه”.

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